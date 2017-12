Vote Below For Your Favorite VP Records Video Release for 2017 for a chance to win a free download. Watch the top 10 videos below and vote on your favorite video at the end of the page. The poll ends 1/8/2017.

#1 Shenseea ft. Vybz Kartel- Loodi

#2 Estelle – Love Like Ours ft. Tarrus Riley

#3 Fay Ann Lyons ft Stonebwoy- Block The Road

#4 Christopher Martin- Magic

#5 Macka B- Cucumber Remix

#6 Romain Virgo- Now

#7 Jah Cure- Telephone Love

#8 Queen Ifrica ft. Damian “Jr. Gong” Marley- Trueversation

#9 Mista Savona – ‘Carnival’ feat. Solis & Randy Valentine

#10 Bunji Garlin- Big Bad Soca