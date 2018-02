POEM: De Dawg’s Tial

Eny a unu eva year seh, tial cyan wag a dawg?

Som tial try. Is no lie.

It hapen everywear, wes, nart, sowt, eas an even abrawd!

Mek mi sho unu ow.

Wedya mi year seh Aamerica get new president. Im naim a Trump.

Ana every time im niam mention, it always afallo wit contensian

Lisen dis. Mi ear seh dem mek secrit recard bout how im like grab woman claat!

An wen evidence put infront a im, im only deny, deny deny.

Denial. Yu no se de man a ginal?

An wen im on TV an yu year im tawk,

It mek peeple skin goosebump, yu kno?

Like wen yu feel duppy ina dawk.

Im president in Aamerica, but im real dangarous.

Fi all of us!

A no lie mi a tell, is tru.

Mek mi tell unu wat im do.

De edda day, mi ear seh, im no waan pay black peeple no mine

An im stir up a hell,when im cus some black men ina NFL.

Mi year som a dem big sta playa waan neeldung ina fiel, instead of stanup wen dem sing ole time sang, ana wiav dem confiderate flag.

De yung bwoys seh, dem no respec any flag or sang dat glorify an Aamerica white people builup fi demself on de back of blacks.

An afta dem don dat, blackman still cyant get no justice.

An nuff adem get kill, an brutalize by police.

Mi year seh, im call de bwoy dem ‘son of a bich’.

Bich! Bich a woman dawg, isn’t it?

Well, im tek a wrang tern dear,

Fi wat dis boasie fool fool man no kno

Is blacks ina Aamerica no longa dungrow!

Well Mista Trump, a unu rias dat bich.

Yes, de dawg get big now, anit a on de prowl..

It fustrate, it angry, it ungry, an cause dem neva get avantage, it even mek som a dem tun savage

Unu av to watch an nad at dat dawg now

It nat an no leash, an no chain musa go roun im neck, again.

Dat bich waan go out de back gyat now, fi walk up an down wit im free spirit.

Mi a tink, god help any likkle smaddy who tink dem big enuf to wag it.

Photo by Cheryl Senko on Unsplash