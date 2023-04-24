Jamaican Music

Photo highlights and list of the 2023 JaRIA winners

4 hours ago
by Steve James
2023 JaRIA winners Jamaicans.com
The  staging of the JaRIA Honor Awards was recently held at the Jamaica Conference Center, Downtown Kingston. Over thirty one awards were given in nineteen categories to musicians artistes, promoters and media for  their various contribution to the Jamaican music industry. Among the big winners were Astley “Grub ” Cooper – Lifetime Achievement, Marcia Griffiths,  The Melody Makers –  Horace Andy – Icon Award, Shaggy – Icon Award, Ras I – Song of the Year and Kabaka Pyramid were some of the top awardees. The event was well attended  by a host of industry players and guest. View the photo gallery below.
List of the 2023 JaRIA Honors Awardees
A LIFE OF DEDICATION TO THE MUSIC INDUSTRYLIFETIME ACHIEVEMENT (1)ASLEY COOPER CD, OD AKA GRUB COOPER
EXTRAORDINARY IMPACT ON THE REGGAE INDUSTRYMENTORSHIP (1)LINCOLN BARRINGTON “SUGAR” MINOTT
EXCEPTIONAL CONTRIBUTION TO THE REGGAE INDUSTRYPOSTHUMOUS (2)HORATIOUS “PAT” KELLY
LINCOLN “STYLE ROTTERDAM” SCOTT
EXTRAORDINARY IMPACT ON THE REGGAE INDUSTRYENGINEER (2)REV. DON MC DOWELL
LEROY “FATMAN” THOMPSON
EXCEPTIONAL CONTRIBUTION TO THE REGGAE INDUSTRYPRODUCER (2)STEPHEN McGREGOR
LINVAL THOMPSON
EXTRAORDINARY IMPACT ON THE REGGAE INDUSTRYSOUND SYSTEM (2)VOLCANO HI-POWER SOUND SYSTEM
SILVER HAWK SOUND SYSTEM
EXCEPTIONAL CONTRIBUTION TO THE REGGAE INDUSTRYMUSICIAN (INSTRUMENTALIST) (2)DESMOND “DESI” JONES
FRANKLYN “BUBBLER” WAUL
ICON AWARDARTISTE/ MALE (2 )HORACE HINDS AKA HORACE ANDY
ORVILLE RICHARD BURRELL CD aka “SHAGGY”
ICON AWARDARTISTE/ FEMALE (1 )DAWN PENN
ICON AWARDDUO/GROUP (1)THE MELODY MAKERS                                                                                   Ziggy Marley, Stephen Marley, Sharon Marley, Cedella Marley
EXCEPTIONAL CONTRIBUTION TO THE REGGAE INDUSTRYBAND  (1)BYRON LEE & THE DRAGONAIRES
EXTRAORDINARY IMPACT ON THE REGGAE INDUSTRYMEDIA (4)
RADIO & TVDERMOT HUSSEY OD
GOSPELMARKLAND EDWARDS
NEW MEDIABILLBOARD
PRINT MEDIATHE JAMAICA GLEANER
EXTRAORDINARY IMPACT ON THE REGGAE INDUSTRYPROMOTER (1)ROTOTOM SUNSPLASH
EXCEPTIONAL CONTRIBUTION TO THE REGGAE INDUSTRYSONGWRITER  (1)DAVE KELLY
ICON AWARDGOSPEL ARTISTE  (2)MINISTER PATRICIA LEVY BENNETT aka Sister Patt
CALVIN WHILBY AKA PRODIGAL SON
GREGORY ISAACS FOUNDATION AWARDDANCE GERALD LEVY “BOGLE”
SONG OF THE YEARRas ISomewhere Wonderful
BREAKTHROUGH ARTISTE OF THE YEARValiant
ALBUM OF THE YEAR
GOSPELWayne StoddartFreedom Plan
DANCEHALLSean PaulScorcha
REGGAEKabaka PyramidThe Kalling
SPECIAL CITATIONMARCIA GRIFFITH
Photos – Steve James

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